Ballady i romanse. Narodowe Czytanie w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Szkolna wersja Narodowego Czytania to tradycja w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. „Ballady i romanse" czytali: aktor Jerzy Kuczera, Igor Śmietański, zastępca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej; Katarzyna Ptak, prezes spółki „Śródmieście", Ewa Stachura-Pordzik, do niedawna wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Daria Szczepańska, prezes TTBS, Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach i Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej, Rafał Żelazny - m.in. współtwórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku i do niedawna wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tychach.

Narratorami byli Leszek Król, prezes chóru Presto Cantabile, oraz Teresa Wodzicka, prezes Śląskiego Towarzystwa Kultury, współautorka (obok polonistki, Teresy Byrczek) scenariusza i reżyser tego wydarzenia.

Na widowni zasiadła młodzież, która sama zgłosiła się do roli słuchaczy. Usłyszeli: „Pierwiosnek", „Romantyczność", „Świteź", „Lilije", „Panią Twardowską" oraz „Powrót taty" i „Rękawiczkę".