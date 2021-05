Balony z załogami baloniarzy nad Olsztynem. Niezwykła ekspozycja pod zamkiem

Elektrociepłownia Szombierki siedzibą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Pojawił się pomysł, aby zabytek kupić i zagospodarować

Elektrociepłownia Szombierki siedzibą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Z taką propozycją wyszedł Gabriel Tobor. - Skoro Metropolia ma aspiracje, aby w przyszłości być znaczącym ośrodkiem na mapie Polski, to musi mieć też odpowiednią siedzibę. Ten plan to szansa zarówno dla Elektrociepłowni Szombierki, jak i Metropolii - przekonuje burmistrz Radzionkowa. Pismo w tej sprawie wysłał do wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów, przewodniczącego GZM, ministra kultury i premiera.