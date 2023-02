Beata Kozidrak zachwyca estradowymi stylizacjami! Zobaczcie jej ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA

Beata Kozidrak - gwiazda wszech czasów

Kreatywność i modowe eksperymenty

Artystka słynie ze swoich oryginalnych, odważnych kreacji podczas występów na scenie. Wyróżnia się stylizacjami od samego początku swojej kariery. W latach 70. stawiała na rockowy i hippisowski, ale tym samym kobiecy wygląd, w latach 80. nosiła kolorowe i dopasowane stroje. Później, w latach 90. można było ją zobaczyć np. we wzorach w lamparcią cętkę, a już na początku XXI wieku w futrach, jeansie, czarnej skórze, gorsetach, a do tego złotych detalach. Obecnie piosenkarka stawia na połyskujące srebrne i złote materiały, ozdobione cekinami, frędzlami czy falbankami, często prezentuje się w czerni i w czerwieni. Do dziś uwielbia mini, dekolt, skórzane elementy i kozaki - to podstawa każdej jej kreacji. Estradowe stroje Beaty powstają na specjalne zamówienie. Współpracuje ze stylistką Klaudią Gołębiowską i projektantkami takimi jak Ewa Pieczykolan i Patrycja Kujawa. I choć w tym roku skończy 63 lata, odwagi nadal jej nie brakuje!