Będzin: na al. Kołłątaja, gdzie ginęli piesi, montują sygnalizację świetlną. Teraz będzie bezpieczniej Piotr Sobierajski

W Będzinie montowana jest właśnie nowa sygnalizacja świetlna dla pieszych na alei Kołłątaja (droga wojewódzka 910). To bardzo ruchliwa droga, na której w przeszłości pod kołami samochodów zginęło kilkoro pieszych. To ostatni element gruntownych zmian na tej 6-pasmowej drodze, na której jeszcze nie tak dawno kierowcy rozpędzali się do ponad 100 kilometrów na godzinę, pokonując odcinek w kierunku Dąbrowy Górniczej lub jadąc w drugą stronę, do Będzina czy Czeladzi.