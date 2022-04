Bielsko- Biała: Pechowe popołudnie na bielskich drogach. Na S-52 rozbiło się sześć samochodów!

Środa, 20 kwietnia nie należała do najspokojniejszych na bialskiej drodze S-52. Na trasie w obu kierunkach rozbiło się w sumie sześć samochodów. Do pierwszego zdarzenia doszło ok. 15:30. W zdarzeniu tym uczestniczyły cztery pojazdy. Przez malowanie na jezdni pasów droga była zwężona. Zaledwie chwilę później po przeciwnej stronie drogi zderzyły się kolejne dwa auta, w tym "elka".

To nie pierwsza sytuacja, kiedy drogowcy zabierali się za malowanie pasów w godzinach szczytu rozstawiając zwężenie na jednej z najbardziej ruchliwych dróg w okolicach Bielska - Białej. W dniu dzisiejszym doszło do podobnej sytuacji. Około godziny 15.00 na wysokości węzła "Francuska" drogowcy zabrali się za malowanie na jezdni pasów. Nie trzeba było długo czekać na korek, który z każdą minutą się powiększał. Do wypadku doszło zaledwie chwilę od rozpoczęcia czynności.