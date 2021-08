Bielsko-Biała. Lewoskręt na ul. Żywieckiej w to bubel! Miejski Zarząd Dróg obiecuje, że poprawi błąd przed końcem wakacji

O konieczności korekty organizacji ruchu na ul. Żywieckiej na dojeździe do skrzyżowania z ul. Górską (jadąc od strony centrum miasta) mówiło się już od chwili zakończenia modernizacji ul. Żywieckiej. Rozwiązanie wprowadzone tam wówczas przez drogowców sprzyja powstawaniu korków, bo na bardzo krótkim odcinku drogi kierowca, który chce skręcić w ulicę Górską musi na kilka metrów zjechać z lewego pasa na prawy po to, by po chwili... wrócić na lewy pas.

- Do niebezpiecznych sytuacji przy tym skrzyżowaniu dochodzi także z powodu przyzwyczajenia wielu kierowców do dawnej organizacji ruchu. Stąd decyzja MZD o przeprowadzeniu zmian - tłumaczą bielscy urzędnicy.