Bielsko-Biała. Od 1 stycznia wchodzą zmiany w strefie płatnego parkowania

Bielsko-Biała wprowadza zmiany w strefie płatnego parkowania

Od 1 stycznia pojawią się zmiany w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej. Chodzi o zorganizowanie systemu, który ułatwi sprawne znalezienie w centrum miasta miejsca do krótkiego postoju, załatwienia pilnych spraw i zwolnienia go dla innych kierowców. Miejski Zarząd Dróg zaproponował więc zmiany, mające przywrócić rotację na obszarze objętym strefą.

Godziny działania płatnych parkingów zostaną wydłużone

O godzinę wydłuża się czas funkcjonowania strefy. Parkowanie w strefie będzie płatne do godziny 17.00 (dotąd do 16.00). Jest to ukłon w stronę kierowców mieszkających w strefie - wydłużenie płatnego czasu ułatwi mieszkańcom powracającym po południu samochodem z pracy znalezienie wolnego miejsca.