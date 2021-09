Bielsko-Biała: tunel pod Hulanką będzie zamknięty przez trzy tygodnie. Kierowców czekają spore utrudnienia w ruchu

Spore utrudnienia czekają mieszkańców Bielska-Białej – w związku z modernizacją oświetlenia i pracami konserwacyjnymi w tunelach drogowych w ciągu ul. Andersa (pod skrzyżowaniem Hulanka) już we wtorek 7 września od 6.00 zostanie zamknięty wlot do tunelu od strony osiedla Karpackiego w kierunku Katowic.

W związku z tym ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdniach w drugiej nawie tunelu (od strony Starego Bielska w kierunku osiedla Karpackiego).

Jak informują przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg, termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu to ok. 3 tygodnie.

To kolejne kłopoty drogowe w Bielsku-Białej - w dalszym ciągu trwa remont na ul. Warszawskiej przy wjeździe do miasta. To inwestycja, która zakłada rozbudowę tej ulicy w rejonie mostu nad potokiem Starobielskim, który - z powodu złego stanu technicznego - nie odpowiada obecnym wymogom nośności ani standardom bezpieczeństwa i musi zostać rozebrany. Powstaje nowy most, a w korycie potoku prowadzone będą prace regulacyjne.