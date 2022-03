Browar w Wieprzu odcięty od świata. Starostwo wyjaśnia

Bardzo szybko okazało się, że remont drogi zdezorganizował pracę pobliskiego browaru Pinta. Prezes zarządu browaru Pinta Grzegorz Zwierzyna stwierdził, że całą sytuacją zostali mocno zaskoczeni.

- Od wczoraj zżera nas frustracja po zamknięciu dojazdu od stacji kolejowej Radziechowy-Wieprz do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wieprzu. W czwartek 10 marca dowiedzieliśmy się, że od 14 marca ulica będzie zamknięta. Dostaliśmy za mało czasu, żeby przygotować na to naszych dostawców i odbiorców. Objazd jest poprowadzony takimi drogami, że firmy transportowe odmawiają nam przejazdu. Mamy już przez to opóźnienia w dostawach surowców i opakowań oraz realizacji zamówień. Powiat (decyzją o zamknięciu drogi) i zarządcy Katowickiej SSE (swoją biernością) zafundowali nam na otwarcie piwnego sezonu mega kłopoty z produkcją i dystrybucją - stwierdził prezes Zwierzyna.