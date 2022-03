Był poszukiwany za przemyt blisko 10 ton narkotyków. Łowcy głów zatrzymali go w Katowicach. Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania

Do śląskich łowców głów wpłynął Europejski Nakaz Aresztowania 30-latka, wydany przez sąd w Kolonii. Mężczyzna był poszukiwany przez niemieckie organy ścigania za udział w grupie przestępczej i przemyt blisko 10 ton marihuany. Łącznie ciąży na nim 9 zarzutów karnych, dotyczących przestępstw, za które zgodnie z niemieckim prawem, może trafić do więzienia nawet na 15 lat.

Kryminalni z zespołu poszukiwań celowych szybko namierzyli mężczyznę. Został on zatrzymany, a sąd okręgowy w Katowicach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, do czasu przekazania go stronie niemieckiej. 30-latka osadzono w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na transport do Niemiec. Tam zostanie postawiony przed sądem, który zadecyduje o wymiarze kary za popełnione przez niego przestępstwa.