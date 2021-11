CBŚP rozbiło gang zajmujący się sprzedażą fałszywych paszportów covidowych. Wśród zatrzymanych są osoby ze Śląska

Sprzedawali fałszywe paszporty covidowe

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy przestępczej wyszukiwali klientów, następnie bez wykonania zaszczepienia wprowadzano ich dane do systemu w charakterze osób zaszczepionych. Na podstawie sporządzonej dokumentacji klient otrzymywał certyfikat poświadczający zaszczepienie się przeciwko tej chorobie.

- Prokuratorzy ustalili, że członkowie grupy przestępczej wyszukiwali osoby niezaszczepione oferując im zaświadczenia potwierdzające zaszczepienie. Następnie wprowadzali dane „klienta” do systemu e – zdrowie. W wyniku wprowadzenia danych osobowych i potwierdzenia przeprowadzenia szczepienia przez uczestniczącego w przestępstwie pracownika punktu szczepień „klienci” uzyskiwali tzw. „paszporty covidowe” upoważniające np. do wjazdu do niektórych państw czy też zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny . Za taką usługę klient płacił od tysiąca do 1,5 tysiąca złotych. Część z tych kwot miała zostać przekazana pracownikowi punktu szczepień - mówi prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.