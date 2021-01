Centrum Fraunhofera w Rybniku powstanie przy Politechnice Śląskiej. Będzie realizować projekty z zakresu transformacji energetycznej

Mobilny punkt odbioru IKEA w Tarnowskich Górach. Stanął obok Kauflandu. Oto godziny otwarcia i ceny za odbiór towaru

Punkt odbioru sklepu IKEA w Tarnowskich Górach jest na parkingu przy Kauflandzie. To biała ciężarówka i biały namiot. Tu można odbierać towary, zamówione on line. Działa w tygodniu - po południu i w weekendy - rano. Koszt odbioru - 29 zł. To punkt wzorowany na akcji IKEA near you w Danii. Takich punktów odbioru w województwie śląskich jest sześć, w tym dwa mobilne, w Tarnowskich Górach i Rybniku.