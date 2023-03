Chcesz wiedzieć na bieżąco co się dzieje w Gliwicach? GAMA – nowa aplikacja w telefonach

GAMA możliwości w Gliwicach

Jeśli jakieś wydarzenie nas zainteresuje, mamy możliwość dodanie go do ulubionych lub do terminarza w telefonie. Aby GAMA sprawnie funkcjonowała, organizatorzy także (za pomocą przycisku „zgłoś wydarznie” mogą dodawać informacje o aktualnych aktywnościach w Gliwicach.

— Zapowiedzi koncertów, spektakli, warsztatów, seansów filmowych – dla dzieci i dorosłych – dostępne są w kalendarzu, który wyświetla się jako pierwszy po uruchomieniu aplikacji. Możemy sprawdzić, co dzieje się w Gliwicach danego dnia lub przeszukać wszystkie dostępne wydarzenia, używając do tego filtrów, takich jak: koncert, wystawa, sport, warsztaty i wiele innych – informuje Urząd Miasta Gliwice.

Fotoretrospekcja na ulicach Gliwic

To jednak nie wszystko, co oferuje GAMA. Baza hoteli, parków, restauracji i innych ważnych punktów na mapie Gliwic – to wszystko, co tu znajdziemy. GPS pozwoli nam dotrzeć do wybranych miejsc.