Chorzów: powstaje Vendo Park. W Batorym będzie park handlowy. Zobaczcie zdjęcia z jego budowy

Gemini Park Bielsko-Biała: powrót klientów po lockdownie. Ruch w galeriach jest spory. O tym zjawisku opowiada Krzysztof Brączek

Galerie handlowe od 4 maja działają w pełnym zakresie. Po 45 dniach lockdownu wreszcie znowu ruch w sklepach! Klienci wrócili na zakupy. Co ciekawe, jest ich tyle, co przed pandemią. O wielkim powrocie klientów do galerii handlowej opowiada Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała, na przykładzie swojej placówki.