Cieszyn czekają utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Mieszkańcy poznali harmonogram rewitalizacji ul. Głębokiej

Przebudowa ulicy Głębokiej to jeden z elementów projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju”, który w swoim założeniu ma stworzyć nowy produkt turystyczny i podnieść atrakcyjność miasta. Ulica Głęboka po rewitalizacji ma być deptakiem z prawdziwego zdarzenia. Z nową nawierzchnią, zniwelowanymi murkami (by ułatwić dojście do sklepów), bez barier architektonicznych, za to z elementami małej architektury i zieleni, bez samochodów, ale z pierwszeństwem ruchu pieszych ma nawiązać do popularnych deptaków, na których w innych miastach koncentruje się życie rozrywko-wo-handlowo-usługowe.

Tak duża inwestycja wiąże się ze utrudnieniami, jakie czekają mieszkańców i turystów. Przedstawiciele władz miasta oraz wykonawcy (Spółki Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana) na spotkaniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami podali harmonogram i poszczególne etapy prowadzenia prac na ul. Głębokiej.