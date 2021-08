Czeladź. Nietypowa akcja klubu piłkarskiego. Za każde zwycięstwo będą... sadzić drzewo!

- Historia naszego klubu nieodzownie związana jest z czynem społecznym. Stadion przy ul. Mickiewicza został zbudowany kilkadziesiąt lat temu przez mieszkańców dzielnicy, m.in. przez mojego dziadka. Zaaranżowali oni także całą przestrzeń wokół niego. W przeszłości, oprócz boiska do piłki nożnej, funkcjonowały tu dwa baseny, czy strzelnica. Chcemy nawiązać do tej tradycji i zrobić coś pożytecznego dla naszego miasta - wyjaśnia Paweł Cyz, pomysłodawca akcji, specjalista ds. promocji w Górniku Piaski.

- Przykładamy dużą wagę do zieleni w naszym mieście. Od 2016 r. systematycznie sadzimy nowe drzewa, których w tym okresie przybyło około 4,5 tysiąca. Do tego miasto wzbogaciło się o blisko 1,5 tys. krzewów. Dlatego w pełni popieramy akcję sadzenia drzew przez Górnik Piaski. Liczymy, że w nadchodzącym sezonie klub odniesie jak najwięcej zwycięstw, co przyniesie nie tylko efekt sportowy, ale i społeczny - mówi burmistrz Zbigniew Szaleniec.