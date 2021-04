Czeladź. Stadion zmienia się dla kibiców i piłkarzy. Budynek klubowy i szatnie będą wkrótce jak nowe

Inwestycją obejmuje m.in. termomodernizację i remont budynku trybuny głównej.

- Przypomnę, że oprócz docieplenia ścian, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wyremontowany zostanie także dach i całe wnętrze obiektu – podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

- Rozbudowany parter pozwoli na zwiększenie ilości szatni dla sportowców. Dodam, że kierownictwo MOSiR intensywnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na drugi etap remontu stadionu. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym roku stadion będzie jak nowy. Oby piłkarze CKS-u, którzy wkrótce rozpoczną wiosenną rundę rozgrywek, nie roztrwonili dorobku z rundy jesiennej i uczcili ten fakt awansem do wyższej klasy rozgrywkowej – dodaje.