Czesi dostarczą aparaty do płatności zbliżeniowych dla transportu w GZM. Za 5 mln zł do Polski trafi 1,5 tys. automatów biletowych

Montaż nowych automatów to jeden z elementów prac związanych z wprowadzeniem nowego systemu płatności w komunikacji miejskiej. Wszystkie nowe autobusy i tramwaje, kursujące w ramach ZTM, będą systematycznie wyposażone w ten rodzaj nowych urządzeń. Będą to automaty z dużym ekranem dotykowym do obsługi kart ŚKUP oraz realizacji płatności kartami płatniczymi.

W przetargu ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku wpłynęły cztery oferty. Pod koniec kwietnia rozstrzygnięto postępowanie. Wybrano firmę czeską- Mikroelektronika. Do poniedziałku 9 maja, do północy nie wpłynęło żadne odwołanie od tej decyzji, a zatem wynik postępowania stał się prawomocny.

Mikroelektronika zaoferowała dostawę 1,5 tys. automatów biletowych za około 5 milionów złotych. W ramach umowy dostawca ma zapewnić m.in. wsparcie w uruchomieniu sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz serwis gwarancyjny. Od czasu podpisania umowy firma ma 12 miesięcy na pierwsze dostawy. Mają one odbywać się stopniowo, każdego miesiąca po kilkaset sztuk. Całość dostawy musi być zrealizowana nie później niż 16 miesięcy od podpisania umowy.