Częstochowa. Gorąco nad wodą w Parku Lisiniec. Można się już opalać i kąpać. Park powoli budzi się do życia. Zobaczcie zdjęcia Piotr Ciastek Bartłomiej Romanek

Park Wypoczynkowy „Lisiniec” powoli budzi się do życia po przerwie. Plaża, na której nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwają ratownicy, została oficjalnie otwarta 12 czerwca i będzie działać niemal do samego końca wakacji, a konkretnie do 29 sierpnia 2021 roku. Jednak już teraz w powszednie dni plaża zapełnia się osobami, które szukają wypoczynku nad wodą.