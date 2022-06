Częstochowa. Nowy stadion Rakowa stanie w miejscu zabytkowej fabryki Elanex? Kibice byliby przeszczęśliwi

O nowym stadionie dla Rakowa mówiło się od lat i choć obiekt powstał, to nie jest to dla kibiców Rakowa stadion marzeń. Wielu nazywa go kurnikiem. Jego pojemność to 5500 miejsc i niemal na każdym meczu widać, że wypełniony jest do ostatniego krzesełka. Kilka dni temu na sportowym portalu Weszlo.com gruchnęła wieść, że władze miasta i Rakowa znalazły teren dla nowego stadionu:

- Wygląda na to, że pod Jasną Górą w końcu zaczyna się coś dziać w temacie budowy nowoczesnego i dużego obiektu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia. Dowiedzieliśmy się, że władze Częstochowy i Raków myślą m.in. o terenach byłej przędzalni czesankowej Elanex. To ponad 14 hektarów. Trwają poszukiwania źródeł finansowania dla inwestycji. (...) O pierwszych przymiarkach związanych z tym miejscem było słychać już ponad rok temu. Wtedy były to jednak bardziej dalekosiężne plany niż coś, co może się wydarzyć w nieodległej przyszłości. Coś musiało się jednak zmienić - czytamy na weszlo.com.