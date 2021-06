Częstochowa. Od 1 lipca wielkie zmiany w rozkładach jazdy MPK. Powodem rozpoczęcie inwestycji drogowych

Zmiany w rozkładach jazdy MPK

Biuro Inżyniera Ruchu informuje, że od 1 lipca 2021 r. zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, ze względu na:

otwarcie ronda na skrzyżowaniu ulic Legionów i Żużlowej,

zamknięcie ulicy Mirowskiej od Nadrzecznej do Faradaya,

rozpoczęcie przebudowy alei Wojska Polskiego (początek prac w terenie kilka dni później),

zamknięcie drogi łączącej Mstów z Siedlcem.

Bez zmian będą kursować linie: 3 (tramwaj), 01, 02, 03, 14, 15, 19, 22, 25, 29, 33, 37, 69 i 80.

Linia nr 10 – trasa skrócona do odcinka PARKITKA SZPITAL – KRAKOWSKA. Trasa od przystanku „Mała” do Błeszna zostaje zawieszona (patrz linie 12, 32 i 35).

Linia nr 11 – od Cmentarza św. Rocha do Starego Rynku będzie kursować bez zmian, następnie Nadrzeczną (powrót Warszawską), al. Jana Pawła II, Drogowców, Srebrną oraz Mirowską do Faradaya i dalej bez zmian do LEGIONÓW lub pętli KUSIĘCKA KSSE.