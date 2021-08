Częstochowa: W szpitalu na Parkitce otwarto nowoczesną pracownię akceleratorową. Pomoże leczyć skomplikowane przypadki nowotworowe

– Zakup nowoczesnego akceleratora przez nasz szpital pozwoli na wdrożenie innowacyjnych technik leczenia, które były do tej pory niedostępne w regionie częstochowskim. Wpłynie to na poprawę efektywności oraz wzrost bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów. Warto dodać, że dostęp do tak zaawansowanej technologii był do tej pory możliwy wyłącznie w najlepszych ośrodkach onkologicznych – mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.