Częstochowa zadba o zieleń. Służyć temu mają parki kieszonkowe, kwietne łąki, a także przesadzenia drzew

Cieszyn: czy już kwitną magnolie? Cieszyńskie magnolie są najsłynniejsze w Polsce. Wybierz się na szlak magnolii w 2021 roku

Cieszyn wiosną to najpiękniejsze miasto w Polsce. A to za sprawą magnolii, które tu kwitną. Jest tu nawet Szlak kwitnącej magnolii, muzeum organizuje darmowe spacery dla turystów. Ale w kwietniu 2021, po kilku ciepłych dniach, kiedy kwiaty magnolii zaczęły rozkwitać, nagle przeszedł atak zimy. Co z pięknymi magnoliami z Cieszyna? Zobaczcie, tak wyglądały stare, kwitnące drzewa z 3 Maja czy Sienkiewicza, przy muzeum i spod Zamku Cieszyn w niedzielę 11 kwietnia 2021, tuż przed załamaniem pogody. Mają pąki, niektóre kwitną. Chcecie przejść szlakiem magnolii? Zróbcie to w weekend. Spacer zajmie godzinę. Oto trasa i przystanki.