Czy można jeździć na stokach narciarskich na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej? Sprawdziliśmy Bartosz Żołnierczyk

Za oknami biało i mroźno. To świetne warunki do tego, aby poszaleć na nartach. Sprawdziliśmy czy stoki narciarskie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej są otwarte. Morsko, Cisowa i Smoleń to miejsca, w których na Jurze można szusować. Jak wygląda tam obecnie sytuacja. Pojeździmy?