Czy na Śląsku mieszka jakaś Marzanna? Ależ tak! I to niejedna. 21 marca zapytaliśmy w urzędach śląskich miast, ile pań obecnie nosi to imię

Pierwszy Dzień Wiosny kojarzony jest pozytywnie i radośnie. Jej nieodłącznym elementem, zwłaszcza w dawnej obrzędowości było symboliczne topienie Marzanny, która uosabiała odejście nieurodzajnej pory roku i nastanie rozkwitu budzącego się po zimie życia. Obecnie obyczaj ten kultywowany jest głównie przez dzieci, które w barwnych procesjach topią samodzielnie wykonaną kukłę. Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach, które podglądaliśmy w trakcie wykonywania kukiełek, nie chciały się rozstać ze swoimi Marzankami i te zamiast do morza, powędrowały z nimi do domów. 21 marca swoje imieniny obchodzą kobiety, którym nadano to rzadkie, ale wdzięczne imię. Sprawdziliśmy, czy na Śląsku mieszkają Marzanny. Okazało się, że najwięcej jest ich w stolicy regionu, najmniej w rejonie byłych ziem podkrakowskich, w Jaworznie.

Ludowy obyczaj topienia Marzanny

Marzanna - czy tak ma na imię zima?

Marzanna to imię słowiańskiej bogini symbolizującej zimę i śmierć, którą rozsławić miał ponoć Długosz. Stąd kukłę utożsamianą z zimą ochrzczono takim mianem. Imię to najprawdopodobniej jest przekształconą formą imienia Marianna. Inna hipoteza głosi, że Marzanna to polska nazwa Mary bądź Mareny, która także była słowiańską boginią śmierci. Zatem zwyczaj topienia Marzanny, do dziś kultywowany, ma swoje podwójne uzasadnienie w dawnych wierzeniach.