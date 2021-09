Dąbrowa Górnicza. Festiwal miejskich innowacji Miastolab. Cztery dni spotkań, dyskusji i dobrej zabawy. Zobaczcie, co się tam działo

W cyklu wykładów i debat wystąpili eksperci i innowatorzy z całej Polski: Rafał Matyja, Jacek Wielebski, Paweł Jaworski, Bartosz Piziak, Michał Krzykawski, Joanna Erbel, Łukasz Franek czy Hanna Gill – Piątek.

- To była po prostu przestrzeń dyskusji, czyli to czym jest Fabryka Pełna Życia na co dzień. Dyskusji o tym miejscu, o mieście i o metropolii. Czym one są, a czym powinny być dla mieszkańców – podsumował Wojciech Czyżewski, prezes zarządu Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o.