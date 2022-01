Dąbrowa Górnicza: okradł market spożywczy, miał przy sobie narkotyki. Było niebezpiecznie

Kradzież i narkotyki w Dąbrowie Górniczej

Kiedy tylko kradzież wyszła na jaw o wszystkim powiadomieni zostali dąbrowscy policjanci. Na miejscu zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który zabrał artykuły spożywcze i przemysłowe o wartości blisko 1300 złotych. Towar został odzyskany i trafił ponownie sprzedaży.

W trakcie zatrzymania sosnowiczanin dziwnie, nerwowo się zachowywał, co wzbudziło podejrzenie stróżów prawa. Po raz kolejny mieli dobre przeczucie. Po sprawdzeniu odzieży mężczyzny policjanci znaleźli przy nim 25 porcji amfetaminy i tabletki ecstasy.

Stróże prawa przewieźli podejrzanego do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc, a narkotyki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty kradzieży i posiadania narkotyków, za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.