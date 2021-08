Dąbrowa Górnicza: wakacyjne remonty szkół i przedszkoli. Nie wszędzie przedszkolaki wrócą do swoich sal

W trakcie sezonu wakacyjnego 2021 r. na terenie Dąbrowy Górniczej trwała przebudowa i termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9, 14 i 39. Zaplanowana została wymiana okien i drzwi, ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie izolacji budynków i opaski wokół budynków. A do tego modernizacja wentylacji, modernizacja pomieszczeń i istniejących instalacji, roboty ogólnobudowlane, w tym dostosowanie pomieszczeń oraz korytarzy do przepisów przeciwpożarowych.

Podobnie wygląda sytuacja z Przedszkolem nr 14 przy ul. Tysiąclecia 25a. Tutaj prace wciąż trwają a ich wydłużenie, jak usłyszeliśmy w dąbrowskim Urzędzie Miejskim, zostało spowodowane wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych niezbędnych do ukończenia prac objętych zakresem zawartych umów. Chodzi tu m.in. o konieczność stawiania od nowa całych ścian, a także dodatkowe prace związane z systemem wentylacji. Pojawiły się informacje, że być może warto zatem zorganizować dowóz dzieci do zastępczego przedszkola, ale jak się okazało, rodzice nie wyrażali zainteresowania takim rozwiązaniem.

- Zakończenie remontu w Przedszkolu numer 14 planowane jest na początek listopada bieżącego roku. Do tego czasu dzieci będą nadal uczęszczać do Przedszkola nr 11 przy ulicy Krasińskiego, tak jak odbywało się to w roku szkolnym 2020/2021. W ubiegłym roku nie organizowaliśmy dowozu dzieci do Przedszkola nr 11. Według informacji uzyskanej od pani dyrektor rodzice nie zwrócili się z prośbą o dowóz dzieci na okres przedłużającego się remontu. Rodzice dzieci zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji – informuje Marta Bobrowska-Juroff, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.