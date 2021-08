Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości świętuje 3. urodziny. Na koncie wiele sukcesów, to od DIPu uczą się inne miasta Piotr Sobierajski

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości świętował swoje trzecie urodziny. Z tej okazji nie zabrakło podsumowań, gratulacji, życzeń oraz upominków dla tych, którzy dbają o to, by DIP funkcjonował na co dzień z jak najlepszymi efektami. A tych sukcesów przecież nie brakuje.