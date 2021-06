Dawid Kudła uniewinniony od zarzutu gwałtu. Były bramkarz Górnika odetchnął z ulgą

W październiku 2019 bramkarz Górnika Zabrze Dawid Kudła, został zatrzymany pod zarzutem gwałtu.

"Dwóch mężczyzn jest podejrzanych o zgwałcenie bezbronnej 23-letniej kobiety w mieszkaniu przy Mariackiej. Do przestępstwa miało dojść w weekend. Kobieta powiadomiła policję i bez problemu wskazała swoich oprawców, lecz oni nie przyznają się do winy. I zaprzeczają jej słowom. Kim są? Okazuje się, że to sportowcy. Jeden z nich to bramkarz Górnika Zabrze, drugi to wspólnik, z którym prowadzi sportową szkółkę. Zostali już zatrzymani przez katowickich policjantów. Na wniosek prokuratury sąd aresztował ich na okres 3 miesięcy" - pisał Dziennik Zachodni.

- Sąd rejonowy w Katowicach zastosował tymczasowe aresztowanie wobec obu mężczyzn na okres 3 miesięcy. Zarzut dotyczy gwałtu na 23-letniej kobiety. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat - informowała Bogusława Szczepanek-Siejka, prokurator rejonowy Katowice-Południe.