Dramat w Będzinie. Skarbnik starostwa wyprowadzony przez policję. W tle finanse i SMS o myślach samobójczych

- Uważam, tym samym że proces inwestycyjny mógł być zaburzony, doprowadzając do nieefektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Zwróciłem również Zarządowi uwagę na ogromny wzrost wydatków oświatowych w stosunku do otrzymywanej subwencji oświatowej. Z kwoty 4,7 mln zł w 2017 r do kwoty prawie 12 mln w roku 2021 r. Nie wniosłem żadnych zarzutów. Poprosiłem o odwołanie Pana wicestarosty i Pana dyrektora PZD z pełnionych funkcji do czasu wyjaśnienia moich wątpliwości. Nic więcej – dodał.