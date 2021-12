Droga Wojewódzka 929 w Świerklanach przebudowana i oficjalnie otwarta po remoncie. Prace trwały około 1,5 roku i kosztowały 56,5 mln zł

Droga Wojewódzka 929 w Świerklanach przebudowana i oficjalnie otwarta po remoncie

Po około półtorej roku oficjalnie zakończono remont czterokilometrowego odcinka Drogi Wojewódzkiej 929 w Świerklanach. Chociaż po całej trasie przebudowywanego fragmentu kierowcy mogą bez przeszkód jeździć już od listopada, to wszelkie konieczne odbiory, oficjalnie kończące remont odbyły się w ostatnich dniach.

- Ta droga została gruntownie przebudowana. Można powiedzieć, że została rozebrana i wybudowana od nowa. Nie było tutaj chodników, ciągów rowerowych. Teraz zostały wybudowane. Poprawi się na pewno bezpieczeństwo i funkcja tej drogi. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z tych rozwiązań - mówi Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Jak dodaje Tabor, komfort związany z przebudową drogi będą odczuwać nie tylko podróżujący nią, ale też mieszkający w jej pobliżu. - Zastosowano tu nawierzchnię o obniżonej emisji hałasu, jest to rozwiązanie dające obniżenie hałasu od 3 do 5 decybeli - przyznaje Tabor, zaznaczając, że to tak, jakby przy drodze postawić ekrany dźwiękochłonne.