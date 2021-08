Dziecko zostawione w Oknie Życia w Częstochowie ma 2 lata. Policja ustaliła tożsamość dziewczynki Bartłomiej Romanek

Dwuletnia dziewczynka została pozostawiona w Oknie Życia w Częstochowie w poniedziałek (16 sierpnia), ok. godz. 21. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na badania. Komenda Miejska Policji w Częstochowie ustaliła już rodziców, dokumenty zostały skierowane do Sądu Rodzinnego, który podejmie w tej sprawie decyzję.