Dziś pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich. Tysiące wiernych idzie do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich na archiwalnych zdjęciach

Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich już dziś, w niedzielę, 22 sierpnia. To wyjątkowe wydarzenie, tak naprawdę, wraca po rocznej przerwie. Przynajmniej, jeśli chodzi o tradycyjną formę. W ubiegłym roku - z powodu pandemii koronawirusa - do piekarskiej bazyliki zostały zaproszone przedstawicielki pielgrzymujących kobiet, ale większość pań musiała zostać w domu.