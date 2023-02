Festiwal Roślin już wkrótce w Katowicach. Chcesz małym kosztem zazielenić mieszkanie? Przyjdź na darmowe targi w MCK-u

Tegoroczna edycja imprezy odbędzie w dniach 1 i 2 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Na teren obiektu będzie można wchodzić od 8:00 do 20:00 (1 kwietnia) i od 10:00 do 18:00 (2 kwietnia).

Jak co edycję szykujemy piękne, nowe gatunki roślin, rozszerzając nasz i tak już bogaty asortyment o te, których wcześniej nie było. No i oczywiście... oprócz tych najpopularniejszych, znajdziecie też dział roślin kolekcjonerskich, których ceny staramy się aby były bezkonkurencyjnie niskie (co w poprzednim sezonie udowodniliśmy chyba wszystkim),