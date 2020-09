Filharmonia Śląska szykuje się do rozpoczęcia 76. sezonu artystycznego. Koncert inauguracyjny odbędzie się 11 września. Są już bilety

Działalność artystyczna będzie odnosić się także do natury. Został przygotowany cykl EKOkoncertów, które poprzez swój program oraz towarzyszące im wydarzenia pomogą zrozumieć i zachwycić się bogactwami przyrody i przekonają do tego, że warto ją chronić.

W trakcie 76. sezonu artystycznego Filharmonii Śląskiej nie zabraknie wielkich nazwisk, premier i dzieł doskonale znanych, a co więcej – nowy sezon będzie dla filharmoników czasem zwrócenia się w kierunku natury i ekologii w myśl hasła Usłysz nas – naturalnie.

EKO Sezon Filharmonii Śląskiej obfitować będzie w inicjatywy, których główny cel to troska o środowisko. Instytucja zaprosiła do współpracy specjalistów z organizacji pozarządowych, którzy będą prowadzić EKO Warsztaty i EKO Tutoriale.

Filharmonicy będą także spełniać EKO Uczynki – artyści oraz pracownicy administracji będą się dzielić z melomanami swoimi prywatnymi działaniami, które na co dzień pomagają im dbać o naturę.