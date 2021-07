Firma Sennheiser zaprezentowała nowe słuchawki – CX True Wireless z przetwornikiem TrueResponse. Cena

Według producenta słuchawki na jednym ładowaniu działają do 9 godzin (i do 27 godzin korzystając z energii akumulatora w etui). Aby zapewnić jak najlepsze ułożenie w kanale słuchowym do CX True Wireless zostały dołączone adaptery douszne w czterech rozmiarach, które pozwalają także pasywnie zredukować hałas. Słuchawki są odporne na zachlapania (norma IPX4). CX True Wireless można obsługiwać dotykowo. Oprogramowanie pozwala skonfigurować panel dotykowy tak, aby dopasować kontrolowanie dźwięku, połączeń czy asystentów głosowych (Google Assistant, Siri) do własnych preferencji. Z kolei po wyjęciu słuchawek z etui same automatycznie się włączają oraz wyłączają po ponownym ich schowaniu, co pozwala na oszczędzanie zużycia energii.