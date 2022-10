Flesz Fashion by KATO! Niezwykła sesja modowa w Galerii Katowickiej. Modelami zostali mieszkańcy Śląska. Zobaczcie zdjęcia!

Niezwykła sesja modowa w Galerii Katowickiej. 78 osób wzięło udział w castingu

Wystawa zdjęć jest częścią realizowanego przez Katowicką projektu Flesz Fashion by KATO, który pokazuje zrównoważone podejście do mody i jak zastosować filozofię zero waste w praktyce, nadając ubraniom drugie życie. Do castingu ogłoszonego przez Galerię Katowicką zgłosiło się 78 osób. Udział w eliminacjach mógł wziąć każdy, bez ograniczeń wiekowych. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniono 12 osób, które zaproszone zostały do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej, w nawiązującym do regionu, industrialnym klimacie.