Francuskie horrory - top 10 najbardziej SZOKUJĄCYCH pozycji. Te filmy będą ci się śnić po nocach

Top 10 najbardziej SZOKUJĄCYCH francuskich horrorów. Te filmy śnią się kinomanom po nocach - sprawdź listę

Horrory to twój konik, ale coraz ciężej znaleźć ci coś, co wybije się ponad grubą warstwę wypuszczanych co roku przeciętnych obrazów? Sięgnij po mniej popularną klasykę i sprawdź, co ma do zaoferowania francuskie kino grozy. Francuzi specjalizują się w wyjątkowo niepokojących, nietypowych horrorach, które w świadomości fanów tego gatunku zapisują się jako przykłady reżyserskiej śmiałości i świeżego podejścia do tematu.

Co ciekawe, tworzone na przełomie ostatnich dwóch dziesięcioleci francuskie horrory wpisują się w osobną estetykę, znaną jako New French Extremity. Kręcące w tym duchu filmy reżyserki i reżyserzy nierzadko sięgają po wcześniej nieużyte środki wyrazu, bawiąc się absurdem i przegiętą przemocą. Choć kierują się filozofią szoku, często starają się zadawać pytania o granice człowieczeństwa i zacierają granice pomiędzy gatunkami.