Gang narkotykowy w województwie śląskim rozbity. W ciągu 10 miesięcy wyprodukowali 100 kg nielegalnych substancji

Gang narkotykowy w województwie śląskim rozbity. To rodzinny biznes?

- W skład grupy wchodziły osoby mające ze sobą także związki rodzinne, co niewątpliwie wpływało na hermetyczność gangu. Wszystko wskazuje na to, że członkowie grupy mieli określone role - były osoby odpowiedzialne za logistykę, produkcję narkotyków, czy ich sprzedaż - informuje podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu narkotyków, przede wszystkim amfetaminy. Jak ustalili śledczy, tylko w ciągu 10 miesięcy członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek w naszym województwie ponad 100 kg nielegalnych substancji!

Podczas przeszukania należących do zatrzymanych osób mieszkań, pojazdów i użytkowanych przez nie pomieszczeń gospodarczych śledczy zabezpieczyli, m.in. prawie 1,8 kg amfetaminy, ponad 130 gramów marihuany, kije bejsbolowe, maczety, a także gotówkę i sprzęt służący do wytwarzania narkotyków.

- Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą policjanci CBŚP przeprowadzili na terenie Śląska i Wielkopolski, gdzie zatrzymali w ramach śledztwa 9 osób i jedną poszukiwaną w celu doprowadzenia do zakładu karnego - dodaje.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła śledztwo

Zatrzymani w wieku od 24 do 60 lat, zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Ta bowiem prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu handlowego znacznych ilości narkotyków w postaci, m.in. kokainy, amfetaminy i marihuany.