GCZD w Katowicach w europejskiej sieci ds. zaburzeń endokrynologicznych. Lekarze będą jeszcze lepiej leczyć zaburzenia rozwoju płci u dzieci Monika Chruścińska-Dragan

W GCZD będą jeszcze lepiej diagnozować i leczyć zaburzenia rozwoju płci mat. prasowe

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zostało włączone do Europejskich Sieci Referencyjnych ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych. To duże wyróżnienie dla katowickiego szpitala i szansa dla jego małych pacjentów. Zyskają dostęp do wiedzy i doświadczeń znakomitych lekarzy z najlepszych europejskich placówek.