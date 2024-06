Gdzie na wakacje? Do Bułgarii. W Płowdiw przenikają się wieki historii i wpływy różnych kultur. Miasto na siedmiu wzgórzach zachwyca!

Płowdiw jest jednym z najstarszych miast Bułgarii

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Płowdiw i w jego pobliżu, dowodzą, że ta część Półwyspu Bałkańskiego była zamieszkana na długo przed I tysiącleciem p.n.e. Do IV wieku p.n.e. znajdował się tu tracki gród Eumolpias podbity później przez Filipa II Macedońskiego. Na cześć króla Macedonii miasto przemianowano na Filipopolis. W 46 r. miasto zostało zajęte przez Rzymian, którzy ponownie zmienili jego nazwę. Od teraz obecny Płowdiw nazywał się Trimontium – miastem na trzech wzgórzach. Dla Rzymian Trimontium było głównym ośrodkiem Tracji – biegł tędy ważny szlak bałkański Via Diagonalis.

Płowdiw – wieki historii widać jak na dłoni

Wpływy wielu wieków historii i różnych kultur są widoczne w mieście do dziś. Szczególnie imponujące są zabytki z czasów rzymskich. Niewątpliwie najsłynniejszym jest teatr wybudowany najprawdopodobniej w latach 116-117 n.e. za czasów cesarza Trajana. Imponująca budowla może pomieścić nawet do 7 tys. widzów i… cały czas jest w użyciu. Na scenie antycznego teatru wystawiane są opery i przedstawienia teatralne, odbywają się tu również koncerty muzyki współczesnej, w tym tej mocniejszej. Grali tu między innymi Devin Townsend i szwedzka progmetalowa grupa Opeth.

Będąc w Płowdiw koniecznie trzeba wejść do meczetu Dżumaja (bułg. Джумая джамия, Dżumaja dżamija). Świątynia jest jednym z najstarszych i jednocześnie największych meczetów architektury osmańskiej na Bałkanach. Postał w miejscu Cerkwi św. Petki krótko po tym, jak armia osmańska zdobyła miasto. Za czasów sułtana Murada II (1421-1451) stary budynek meczetu został zburzony i zastąpiono go stojącą do teraz budowlą. Wejście do meczetu jest nieco ukryte, do środka wchodzi się przez kafejkę przytuloną do jednej ze ścian budynku.