Skałka w Świętochłowicach – oaza zieleni i spokoju w sercu aglomeracji. Dobre lody i rowerek wodny – czego chcieć więcej w upale? ZDJĘCIA

Skałka w Świętochłowicach – doskonałe miejsce na spacer

W sektorze rekreacyjnym można znaleźć między innymi korty tenisowe i kilka boisk – do piłki nożnej i ręcznej, a także do siatkówki i koszykówki. Na terenie ośrodka znalazło się również miejsce na skatepark i bulodrom – boisko do gry w Pétanque. To tradycyjna, niezwykle popularna we Francji gra towarzyska, w Polsce znana po prostu, jako gra w kule.