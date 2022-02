Gerard Trefoń przekazał obraz Joachima Achtelika Muzeum Miejskiemu im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej

Trzech rudzkich konspiratorów, którzy sprzeciwiają się nazistowskiej władzy, zostaje powieszonych 12 lutego w 1942 roku na oczach mieszkańców. Pochodzą z różnych miejscowości, które teraz są tutejszymi dzielnicami naszego miasta - Goduli, Rudu i Bielszowic. Wśród nich jest Joachim Achtelik, najmłodszy ze skazanych.

- Miejscową ludność zmuszano do przyjścia na tę egzekucję. Wiemy, że były to dzieci chodzące do szkół, które zostały zmuszane do tego, żeby widzieć śmierć Joachima Achtelika - wyjaśnia Krzysztof Gołąb, historyk, dyrektor muzeum. - Został stracony na ówczesnym placu targowym w dzielnicy Ruda 1 poprzez powieszenie - dodaje.