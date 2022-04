GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK GieKSa w Spodku wyrwała jednego seta. Fani podziękowali mistrzom w hokeja

Katowiccy siatkarze przystąpili do meczu z ZAKSĄ po porażce 0:3 na wyjeździe. Aby pozostać w grze o półfinał gospodarze musieli wygrać z faworytem całych rozgrywek PlusLigi.

Podrażnieni goście zaczęli drugiego seta od prowadzenia 5:0, potem było 15:7 i choć ta przewaga stopniała potem do trzech punktów (20:17) ZAKSA doprowadziła do wyrównania w meczu. Zacięty trzeci set też wygrali goście, którzy od remisu 19:19 odskoczyli na 19:22, co było decydujące. Kędzierzynianie postawili kropkę nad "i" w czwartym secie