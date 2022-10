Gliwice. Szpital Miejski nr 4 nadal bez oddziału chirurgii dziecięcej. Trwają rozmowy z NFZ, efekty poznamy pod koniec października

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach nadal bez oddziału chirurgii dziecięcej.

W czasie zawieszenia oddział chirurgii dziecięcej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach miał przejść gruntowną przemianę i wrócić do pracy po wakacjach. Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, podkreślał wówczas, by zawieszenia nie mylić z likwidacją. Jednak ciągłe problemy kadrowe sprawiły, że zawieszenie oddziału zostało przedłużone o kolejny miesiąc.

- Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o ogłoszenie konkursu na ortopedię dziecięcą, czekamy na ogłoszenie konkursu – wyjaśniał na początku października Przemysław Gliklich.

Prezes gliwickiego szpitala zapewniał, że placówka przystąpi do konkursu, gdy tylko zostanie on ogłoszony przez NFZ. Zaznaczał również, że do konkursu mogą również przystępować inne oddziały, a ortopedia dziecięca w Gliwicach ruszy, gdy szpital wygra przeprowadzony konkurs. Jednak w drugiej połowie października nic się w tej sprawie nie ruszyło. Prezes Gliklich prowadzi na ten temat rozmowy z Funduszem Zdrowia. Według jego relacji, sprawa zaczyna nabierać kształtów.