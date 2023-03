Górnik Zabrze: Jan Urban poprowadził pierwszy trening. Zobaczcie zdjęcia z tych zajęć

Po świetnym i zwycięskim meczu z WisłąPłock (3:2) Górnik Zabrze poinformował, że Bartosch Gaul został zwolniony i jego miejsce zajmie Jan Urban. Szkoleniowiec wracał na ław-kę, z której wyrzucono go dziewięć miesięcy temu, ale jednocześnie z klubem wiązał go kontrakt ważny jeszcze do czerwca i z tego faktu skorzystano na Roosevelta.

Formalna decyzja zapadła w piątek w nocy, ale Urban postanowił nie zmieniać planów nakreślonych przez swojego poprzednika, który - korzystając z przerwy w rozgrywkach - dał piłkarzom wolny poniedziałek. W szatni pojawili się dopiero we wtorek i tego dnia nowy-stary trener po raz drugi w karierze poprowadził pierwszy trening czternastokrotnych mistrzów Polski. Nieco wcześniej z zawodnikami pożegnał się Gaul.

Poprzednie podejście Urbana do Górnika rozpoczęło się 27 maja 2021 i zakończyło 13 czerwca 2022. Zespół pod jego ręką zajął 8 miejsce. W 34 meczach wywalczył 47 punktów wygrywając i przegrywając po 13 spotkań oraz 8 remisując.