Górnik Zabrze: Jan Urban trenerem do czerwca. Z Gaulem toczą się rozmowy o rozwiązaniu kontraktu

Jan Urban wraca do pracy w Górniku Zabrze po dziewięciu miesiącach. W czerwcu 2022 roku szkoleniowiec został znienacka zwolniony, chociaż wyniki w zakończonym kilkanaście dni wcześniej sezonie uznano za satysfakcjonujące.

- Czy to była zadra? To delikatnie powiedziane, czułem się w pewnym stopniu poniżony - przyznał Jan Urban w rozmowie z Canal+. - Trudno będzie mi to zapomnieć, bo to było poniżej pasa, ale trzeba się skoncentrować na tym, żeby zakopać te sikorki, toporki i kilofy, bo w tej strefie spadkowej może zdarzyć się wszystko. W lidze nie ma zmiłuj się, trzeba punktować, żeby się utrzymać.

Teraz, w równie zaskakujących okolicznościach klubowa legenda znów zasiądzie na ławce.

- Wszystko działo się ekspresowo. Jadąc na mecz z Wisłą Płock wiedziałem, że będę rozmawiał i z prezesem klubu i z właścicielami, ale nikt mi nie powiedział, że będzie to rozmowa o powrocie - opowiadał Jan Urban. - Górnikowi jednak się nie odmawia.