Górnik Zabrze ma dwie czołowe strzelby w lidze. Patryk Mauer i Damian Przytuła na czele listy snajperów ZDJĘCIA

Górnik Zabrze ma dwie czołowe strzelby w lidze. Patryk Mauer i Damian Przytuła na czele listy snajperów

Górnik Zabrze właśnie awansował na trzecie miejsce w tabeli PGNiG Superligi ustępując tylko naszemu eksportowej dwójce drużyn Łomży Industrial Kielce oraz Orlenowi Wiśle Płock. Spora w tym zasługa snajperów zabrzańskiej drużyny. Po sześciu rozegranych meczach Patryk Mauer w klasyfikacji najlepszych snajperów ligi zajmuje drugie miejsce z 39 bramkami, a Damian Przytuła jest trzeci mając na koncie 38 trafień. Mało tego, pierwszą dziesiątkę zamyka Dmytro Artemenko, autor 30 bramek. Łatwo policzyć, że tylko ta trójka zdobyła na półmetku pierwszej rundy aż 117 goli. Takiego tercetu nie ma nikt w PGNiG Superlidze.

To nie przypadek, że w tym gronie jest dwóch skrzydłowych. Na tych pozycjach Górnik ma zawodników, którzy nie muszą mieć kompleksów przed swoimi odpowiednikami z Kielcach i Płocku. Chodziło tylko o to, by Mauer – prawa strona – i Artemenko – Lewa - w Zabrzu mogli wykorzystać swój potencjał.