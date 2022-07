Górnik Zabrze szuka piłkarzy i... czasu. A kibice już gwiżdżą na właściciela klubu

Górnik na tle Cracovii wyglądał blado. Gra w defensywie była fatalna - wynik 0:2 był najmniejszą ceną, jaką zapłacił zespół Bartoscha Gaula - ale do tego kibice zabrzan zdążyli się już przyzwyczaić. Tyle, że w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu tym razem mizernie było także w ofensywie oraz w środku boiska. Nawet Łukasz Podolski cofnął się do czasów pierwszych meczów przy Roosevelta i nie mógł złapać rytmu gry, co szybko zamieniło się w wyraźną frustrację, połączoną z irytacją i wymachiwaniem rękami.

Goście wszystkie te słabości wykorzystali w profesorski sposób. Trener Jacek Zieliński spokojnie oglądał boiskowe wydarzenia, natomiast Bartosch Gaul czuł zapewne przede wszystkim bezradność. Podobną jak Erik Janża, który otrzymał kapitańską opaskę z bonusem w postaci roli bocznego obrońcy, w której czuł się niepewnie.

- Rafał Janicki jest jedynym naszym wyszkolonym stoperem. Erik Janża to klasyczne wahadło, podobnie jak Olkowski... Na ławce miałem sześciu młodzieżowców plus jednego w wyjściowym składzie - mówił o kadrze szkoleniowiec Górnika.